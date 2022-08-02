Агостино прибыл в расположение «Торпедо»: «Счастлив снова вернуться в Нижний Новгород к самым лучшим болельщикам в КХЛ»

высказался после возвращения в Нижний Новгород.

«Я счастлив снова вернуться в Нижний! В этот замечательный город, к нашим самым лучшим болельщикам в лиге! Здорово будет снова выйти на лед для них!

Сколько времени заняла дорога сюда? Много. Порядка 27 часов с момента, когда я вышел из своего дома в Нью-Джерси. Но ничего страшного. Немного сна, и я снова буду готов к работе!

Для меня всегда было особенным отношение людей ко мне здесь, в «Торпедо» и в Нижнем Новгороде. Все очень заботливы и очень счастливы снова встретиться. Это помогает чувствовать себя очень комфортно и делает «Торпедо» чем-то особенным для меня.

Очень впечатлен тем, как меня встретили по приезду и с нетерпением жду возможности увидеться с партнерами по команде!» – сказал нападающий .