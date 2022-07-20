В чаше «G-Drive Арены» в Омске начался монтаж кресел

Монтаж спортивной технологии «G-Drive Арены» в Омске завершен.

Об этом сообщается на сайте «Авангарда».

«На сегодняшний день завершена спортивная технология арены: запущено холодильное оборудование для подготовки льда, установлен хоккейный борт, залит первый лед.

В чаше продолжается монтаж ограждений трибун, сегодня начался монтаж кресел. Уже в конце текущей недели строители начнут установку телескопических трибун – бличеров. На объект прибыл медиа-куб – началась сборка каркаса. Для этого уложено защитное покрытие льда.

В здании продолжается активная фаза отделки. В спортивном блоке домашних команд идет сборка мебели. В зрительских зонах выполняется отделка стен, потолков, укладка керамогранита, монтаж декоративного освещения. В отделке часть общественных пространств, лестниц, санузлов. На арену доставляются двери, внутренние витражи и стеклянные ограждения.

Установлены все 12 эскалаторов. Завершается монтаж и испытание лифтов – всего их на арене 18.

Завершается монтаж основных декоративных элементов фасада здания. Строители начали подготовку к монтажу медиа-фасада.

Здание подключено к городским инженерным сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, сетям связи. Объект готовится к подаче напряжения по постоянной схеме электроснабжения – проводятся пусконаладочные работы оборудования распределительных устройств, трансформаторных подстанций, кабельных линий.

Проверена и подтверждена работоспособность системы пожарных роботов в чаше арены. Ведется подготовка к сдаче основных систем пожаротушения. Проверяется работоспособность законченных систем дымоудаления.

Устанавливаются воздухораспределители для систем вентиляции. Начата проверка работоспособности вентиляционных установок, обслуживающих чашу.

На прилегающей территории продолжаются работы по благоустройству: асфальтирование, укладка тротуарной плитки, установка опор освещения, ведется озеленение. Монтируется внешнее ограждение комплекса», – говорится на сайте клуба КХЛ.