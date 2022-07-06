Грир о том, что стал первым чернокожим генменеджером в НХЛ: «Если добьюсь успеха, то двери откроются и для других меньшинств, надеюсь»

Теги Сан-Хосе Майк Грир НХЛ Хоккей

Майк Грир надеется, что его успех в «Сан-Хосе» откроет двери для других меньшинств. 

47-летний экс-игрок НХЛ был назначен генменеджером «Шаркс» и стал первым в истории лиги чернокожим на этой должности. 

«Это то, чем я очень горжусь. Моя работа состоит в том, чтобы сделать все возможное для успеха «Сан-Хосе».

Если я это сделаю, то двери откроются и для представителей других меньшинств, надеюсь. Они смогут занимать должности в руководстве клубов, и, возможно, возглавят их в будущем», – сказал Грир. 

Алиу о том, что Грир станет первым темнокожим генменеджером в НХЛ: «Знаменательный день для нашего сообщества. Это вдохновит будущие поколения»

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