Грир о том, что стал первым чернокожим генменеджером в НХЛ: «Если добьюсь успеха, то двери откроются и для других меньшинств, надеюсь»

Майк Грир надеется, что его успех в откроет двери для других меньшинств.

47-летний экс-игрок НХЛ был назначен генменеджером «Шаркс» и стал первым в истории лиги чернокожим на этой должности.

«Это то, чем я очень горжусь. Моя работа состоит в том, чтобы сделать все возможное для успеха «Сан-Хосе».

Если я это сделаю, то двери откроются и для представителей других меньшинств, надеюсь. Они смогут занимать должности в руководстве клубов, и, возможно, возглавят их в будущем», – сказал Грир.

Алиу о том, что Грир станет первым темнокожим генменеджером в НХЛ: «Знаменательный день для нашего сообщества. Это вдохновит будущие поколения»