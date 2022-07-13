«Детройт» подписал защитника Мяяття на год и 2,25 млн долларов

подписал защитника на год и 2,25 млн долларов.

В минувшем сезоне 27-летний финн выступал за и набрал 8 (1+7) очков в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «+17», 10 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:16.

В его активе 67 хитов и 94 блока (3-е место в команде).

Всего в НХЛ Мяяття провел 534 матча и набрал 136 (30+106) очков. В Кубке Стэнли – 85 игр и 27 (5+22) баллов. Он дважды выигрывал трофей с «Питтсбургом» (2016, 2017 годы).

Его средняя зарплата по прошлому 6-летнему контракту, подписанному с «Пингвинс» в 2016 году, составляла 4,083 млн долларов.