Тамбиев остался главным тренером «Адмирала»

остался главным тренером .

Клуб из Владивостока представил тренерский штаб команды в сезоне-2022/23.

Андрей Банада будет тренером по защитникам, Айрат Кадейкин – по нападающим, – тренером вратарей.

Также в штаб вошли специалист по ОФП Александр Илюхин, видеотренер Николай Карасев и его ассистент Даниил Ершов.

В прошлом сезоне «Адмирал» занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

Тамбиев был назначен главным тренером в ноябре прошлого года. В межсезонье сообщалось, что 51-летний специалист может покинуть команду.