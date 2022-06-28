Леонид Тамбиев остался главным тренером «Адмирала».
Клуб из Владивостока представил тренерский штаб команды в сезоне-2022/23.
Андрей Банада будет тренером по защитникам, Айрат Кадейкин – по нападающим, Юрий Ключников – тренером вратарей.
Также в штаб вошли специалист по ОФП Александр Илюхин, видеотренер Николай Карасев и его ассистент Даниил Ершов.
В прошлом сезоне КХЛ «Адмирал» занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.
Тамбиев был назначен главным тренером в ноябре прошлого года. В межсезонье сообщалось, что 51-летний специалист может покинуть команду.