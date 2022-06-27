Три команды Кронке – «Колорадо», «Рэмс» и клуб по лакроссу – выиграли трофеи в 2022-м, «Арсенал» – нет

Три команды семьи Кронке впервые выиграли по трофею в один год.

Американский миллиардер и его сын Джош связаны с , , и клубом по лакроссу «Колорадо Маммоф».

«Арсенал» в сезоне-2021/22 остался без трофеев, но три другие команды их завоевали.

В феврале в финале «Лос-Анджелес» победил «Цинциннати» (23:20) и выиграл Супербоул-2022.

«Колорадо» сегодня стал обладателем Кубка Стэнли, закончив серию с «Тампой» (4-2), а клуб по лакроссу «Колорадо Маммоф» выиграл Национальную лигу, победив в финале «Баффало» (2-1).

Отметим, что «Рэмс» и «Эвеланш» под руководством Кронке уже брали главные трофеи – «Лос-Анджелес» в 2000 году, когда Стэн был совладельцем «Сент-Луиса», а «Колорадо» – в 2001-м, вскоре после того, как он купил франшизу. Но этого не происходило в один год.

«Кронке, убирайся». Фанаты «Арсенала» вышли против американского владельца: сотни людей, дымовые шашки и много-много плакатов

Как «Колорадо» провел 20 лет между титулами: уволил Боба Хартли, промахивался на драфте и построил главного фаворита сезона