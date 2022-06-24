У 20-летнего форварда системы «Миннесоты» Новака диагностировали рак

Нападающий системы «Миннесоты» Павел Новак сообщил, что у него диагностировали рак.

«К сожалению, состояние моего здоровья не позволяет мне готовиться к следующему сезону.

Несколько дней назад у меня диагностировали онкологическое заболевание, и вскоре начнется лечение.

Ближайшие месяцы будут для меня непростыми, но я твердо верю, что все будет хорошо и вскоре я вновь буду летать на льду с радостью и страстью! Я вернусь сильнее!» – говорится в заявлении 20-летнего форварда.

Новак был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ-2020 под 146-м номером.

В сезоне-2021/22 он играл в Западной хоккейной лиге. В 65 матчах он набрал 73 (30+43) балла.