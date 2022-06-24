Вайсфельд о нехватке качества в КХЛ: «Сделайте жесткую заявку на 22 игрока, как в НХЛ. И сразу всем будет хватать!»

предложил ограничить заявку команд в КХЛ 22 игроками.

– Многие по-прежнему считают, что у нас качественных игроков на все клубы не хватит.

– Так вы сделайте, как в , – жесткую заявку на 22 игрока. И сразу всем будет хватать! Ну, за океаном же не дураки работают. Остальные – в фарм-клубе.

Заиграл у тебя человек в основной команде, провел определенное число матчей, у него контракт переходит из двустороннего в односторонний.

Чтобы отправить его обратно в фарм-клуб, надо сперва на драфт отказов выставить. Но это же надо мозгами шевелить, чтоб в такой ситуации не прогадать. Никто этим заниматься не хочет, – сказал бывший генменеджер клубов .