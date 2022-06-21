Экс-тренер «Омских Крыльев» Курашев вошел в штаб «Авангарда». Курьянов, Бови и Звягин остались

«Авангард» сформировал тренерский штаб на предстоящий сезон .

будет готовить омскую команду к сезону в качестве главного тренера.

Олег Микульчик назначен старшим тренером .

В штабе «ястребов» остались , тренер вратарей и тренер по физической подготовке Брэндон Бови. Вячеслав Макрицкий – ассистент тренера по физической подготовке.

Бывший главный тренер «Омских Крыльев» – фарм-клуба «Авангарда» в ВХЛ – Константин Курашев вошел в тренерский штаб главной команды в должности тренера-ассистента.

Олег Новицкий и Илья Устымчук сформировали новую бригаду видеотренеров. Со всеми троими контракты подписаны сроком на один год.