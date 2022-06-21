Экс-тренер «Омских Крыльев» Курашев вошел в штаб «Авангарда». Курьянов, Бови и Звягин остались

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин Антон Курьянов Сергей Звягин КХЛ ВХЛ Брэндон Бови Омские Крылья Хоккей

«Авангард» сформировал тренерский штаб на предстоящий сезон КХЛ.

Дмитрий Рябыкин будет готовить омскую команду к сезону в качестве главного тренера.

Олег Микульчик назначен старшим тренером «Авангарда».

В штабе «ястребов» остались Антон Курьянов, тренер вратарей Сергей Звягин и тренер по физической подготовке Брэндон Бови. Вячеслав Макрицкий – ассистент тренера по физической подготовке.

Бывший главный тренер «Омских Крыльев» – фарм-клуба «Авангарда» в ВХЛ – Константин Курашев вошел в тренерский штаб главной команды в должности тренера-ассистента.

Олег Новицкий и Илья Устымчук сформировали новую бригаду видеотренеров. Со всеми троими контракты подписаны сроком на один год.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные