«Ак Барс» проведет сборы на клубной базе и сыграет на домашнем турнире в Казани

«Ак Барс» опубликовал план подготовки к новому сезону КХЛ.
Предсезонные сборы казанская команда проведет на клубной базе в Казани.
Игроки прибудут в Татарстан 10-11 июля. С 12 по 14 июля команда пройдет медицинское обследование, а с 15 июля по 5 августа будет тренироваться на льду и земле.
Первый контрольный матч казанцы проведут против «Нефтяника» в Альметьевске 6 августа.
7 августа команда встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком», после чего продолжит тренировочный процесс на клубной базе в Казани.
14 и 15 августа «барсы» проведут два контрольных матча в Москве со «Спартаком».
Предсезонка команды продолжится тренировками в Казани и турниром TANECO, который пройдёт с 26 по 29 августа. В нем примут участие «Ак Барс», «Локомотив», «Салават Юлаев» и «Нефтехимик».