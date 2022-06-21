«Ак Барс» проведет сборы на клубной базе и сыграет на домашнем турнире в Казани

«Ак Барс» опубликовал план подготовки к новому сезону .

Предсезонные сборы казанская команда проведет на клубной базе в Казани.

Игроки прибудут в Татарстан 10-11 июля. С 12 по 14 июля команда пройдет медицинское обследование, а с 15 июля по 5 августа будет тренироваться на льду и земле.

Первый контрольный матч казанцы проведут против «Нефтяника» в Альметьевске 6 августа.

7 августа команда встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком», после чего продолжит тренировочный процесс на клубной базе в Казани.

14 и 15 августа «барсы» проведут два контрольных матча в Москве со .

Предсезонка команды продолжится тренировками в Казани и турниром TANECO, который пройдёт с 26 по 29 августа. В нем примут участие , , и «Нефтехимик».