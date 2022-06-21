Александр Медведев о реформе КХЛ: «Много вопросов по экономике для дивизиона Якушева. Там расстояния перелетов гораздо длиннее»

Александр Медведев сказал, что для реформ в КХЛ нужно решить проблемы с затратами на логистику.

Первый президент КХЛ высказался об идее ФХР разделить лигу на два дивизиона по спортивному, а не географическому принципу.

«Ранее я говорил, что при внимательном рассмотрении проекта обнаружил его интересным. Но остается много вопросов по экономической стороне дела для дивизиона Якушева, поскольку там расстояния перелетов гораздо длиннее, и даже спаренные матчи проблем решить не могут.

И начинать новую схему с экономическими и финансовыми потерями для команд из этого дивизиона было бы неправильным.

Этот финансовый разрыв легко посчитать с точки зрения затрат на путешествия, и если его ликвидировать, то это откроет дорогу к дальнейшим предложениям и рассуждениям», – сказал Медведев.

Согласно плану ФХР, в дивизион Якушева включены 10 команд – «Сибирь», «Нефтехимик», «Торпедо», «Барыс», «Автомобилист», «Амур», «Витязь», «Сочи», «Адмирал» и «Куньлунь».

ФХР решила реформировать КХЛ: хотят больше топовых матчей, но забыли про экономику