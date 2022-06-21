Тренер «Колорадо» о Кюмпере: «Вечер для него не был хорошим. И для команды в целом, смешайте его со всеми»

Тренер «Колорадо» не стал обвинять Дарси Кюмпера в поражении от «Тампы» в 3-м матче.
Команда проиграла «Лайтнинг» (2:6, 2-1 в серии), канадец был заменен на 32-й минуте после 5 пропущенных шайб с 22 бросков. Вышедший на замену Павел Францоуз справился с 9 бросками из 10.
«Этот вечер не был для него хорошим. И для всей нашей команды в целом. Мы вместе побеждаем и проигрываем.
Смешайте его со всеми. Мы не играли так хорошо, как нужно. Что будет влиять на решение о стартовом вратаре на четвертый матч? То же самое, что и всегда», – сказал Джаред Беднар.