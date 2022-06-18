Буше о секс-скандале и переходе в «Авангард»: «Это было трудное время для меня и моей семьи. Благодарен за возможность выступать за один из лучших клубов России»

высказался о своем возвращении в «Авангард».

Сегодня стало известно, что омский клуб подписал с 28-летним игроком контракт на 1 год.

В этом году он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.

«Это было трудное время для меня и моей семьи. Мы старались оставить все в прошлом и жить дальше. Я очень предан хоккею и делаю все возможное для того, чтобы быть профессионалом как на льду, так и за его пределами.

Мне нравилось в России, особенно в тот год, когда мы с выиграли золото. И я действительно благодарен за возможность вернуться на лед и выступать за один из лучших клубов России.

А также быть одним из первых игроков, которые выйдут на лед новой арены в Омске. Жду с нетерпением момента, когда приеду в Омск и смогу высказать болельщикам свою признательность за их поддержку. Скоро увидимся в Омске!» – сказал Буше.