Беднар о 4:3 ОТ с «Тампой»: «Многое понравилось, кое-что – нет. У «Колорадо» есть свой стиль, которого нужно придерживаться, чтобы добиваться успеха»

Главный тренер высказался о победе над «Тампой» (4:3 ОТ, 1-0).

«Мы посмотрели вчерашнюю игру, многое нам понравилось, кое-что – нет. Кое-что мы могли бы исправить.

Независимо от того, как играет , у нас есть определенный стиль, которого мы должны придерживаться, чтобы добиваться успеха. Мы это уяснили по ходу сезона.

Все дело в том, чтобы управлять инициативой. Мы разбиваем игру на пятиминутные отрезки в течение всего сезона, и парни понимают, что, проиграв пятиминутный отрезок, мы обязаны перехватить инициативу и перевернуть ситуацию. И мы обсуждаем, каким именно образом можем это делать», – сказал Беднар.