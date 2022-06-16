Гендиректор минского «Динамо»: «Козун – признанный бомбардир. Праворукий форвард такого уровня – ценный актив для любого клуба»

Сергей Сушко высказался об изменениях в составе минского «Динамо».

«Эта неделя получается плодотворной и, думаю, приятной для наших болельщиков. Мы сообщили о скором возращении в минское «Динамо» Брэндона Козуна и . Это два опытных хоккеиста, которые уже зарекомендовали себя в лиге. И хоккеисты, и болельщики «Динамо» их хорошо знают.

Спунер добавит нашей атаке вариативности, в сезоне очень пригодятся его качества как плеймейкера и снайпера. Плюс он хорош на точке вбрасывания.

Козун – признанный бомбардир, обладает классным броском, голевым чутьем, лидерскими качествами как на льду, так и в раздевалке. Праворукий форвард такого уровня – ценный актив для любого клуба. Рады вновь видеть Брэндона и Райана в наших рядах. Уверен, они быстро и отлично впишутся в коллектив.

О подписаниях Шона Лалонде и уже говорил мой коллега Андрей Парфиомович. Канадец – командный игрок с сильными индивидуальными качествами. У россиянина большой потенциал, хотим дать ему шанс заиграть на новом уровне, рассчитываем на него.

Продолжаем работать над точечным усилением состава. Постепенно вырисовывается очень интересная и конкурентоспособная команда», – сказал генеральный директор минского .