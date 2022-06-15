«Ванкувер» сделает Босеру квалификационное предложение. Клуб не намерен отпускать его на рынок

сделает квалификационное предложение форварду .

Об этом сообщил президент клуба по хоккейным операциям .

25-летний нападающий может стать ограниченно свободным агентом 13 июля. Чтобы сохранить права на него, клуб должен сделать ему квалификационное предложение до 11 июля.

Оно подразумевает предложение контракта как минимум на 1 год и не допускает снижения зарплаты. Если предложение не будет сделано, игрок станет неограниченно свободным агентом и выйдет на рынок.

«Нет, мы не позволим ему уйти. Мы осознаем, что он хороший игрок. Мы можем придумать, как подготовить его к следующему сезону, когда он примет квалификационное предложение.

Все сейчас непросто, но мы можем с этим разобраться», – сказал Рутерфорд.

По условиям текущего контракта средняя зарплата Босера составляет 5,875 миллиона долларов. В 71 матче регулярного чемпионата он набрал 46 (23+23) очков.

Как сообщает Sportsnet, в последнее время клуб и представители форварда не вели никаких переговоров. В прошлом месяце ушел из жизни Дьюк Босер – отец игрока.