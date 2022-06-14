Отец экс-вратаря «Амура» Бартошака обвинил сына в нападении. Хоккеист схватил папу за горло и ударил о дверь

Отец вратаря обвинил сына в нападении.

«Патрик напал на меня в субботу, 4 июня. К сожалению… Я нетрудоспособен, я сообщил об этом в полицию, потому что это было не в первый раз», – сказал Душан Бартошак.

Он также сообщил, что сын схватил его за горло, протащил по коридору и ударил о соседскую дверь.

Адвокат экс-вратаря «Амура» Патрика Бартошака заявил, что игрок не будет комментировать обвинения своего отца.

«Господин Душан Бартошак за несколько дней до 4 июня 2022 года сказал, что плохо себя чувствовал. Он жаловался на психические проблемы, заявив, что по этой причине принимает сильнодействующие лекарства.

Мой клиент еще не связывался с полицией. После расследования господин Патрик Бартошак предпримет юридические шаги, чтобы очистить свое имя от обвинений, выдвинутых его отцом в СМИ», – сказал адвокат Петр Кауста.

Напомним, в 2017 году Патрик Бартошак был обвинен в домашнем насилии. Затем спортсмена арестовала полиция за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии вратарь признался в наличии психических проблем.

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