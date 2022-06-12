Купер об игре Шестеркина: «В первый раз по-настоящему посмотрел на Игоря. Он придает «Рейнджерс» массу уверенности и делает разницу»

Главный тренер Тампы прокомментировал игру вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина.
«Давайте говорить честно: вратарь может скрыть некоторые недостатки команды.
Я первым подниму руку и скажу, что Василевский сделал это для нашей команды. Когда игра ломается, нужен тот, кто сделает важный сэйв и оставит вас в игре.
Я в первый раз по-настоящему посмотрел на Игоря. У него есть самообладание, он напоминает мне нашего голкипера.
Шестеркин придает своей команде массу уверенности. Он делает разницу», – заявил Джон Купер.
«Тампа» просто смела «Рейнджерс» в шестом матче. Сопротивлялся только Шестеркин, но и его обошли