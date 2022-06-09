Давыдов о том, что Шестеркин – лучший вратарь мира: «Надеюсь, что когда-то этот момент наступит. Игорь качественно проводит весь сезон – это факт»

ответил на вопрос, является ли лучшим вратарем мира.

– Знаете, когда ты прошел с вратарем длинный путь от молодого второго вратаря в клубе до голкипера уровня национальной сборной, а затем и и при этом помнишь все этапы его роста и развития, то уже давно нет места какому-то удивлению его успехам.

– Шестеркин – лучший вратарь мира?

– Надеюсь, что когда-то этот момент наступит.

Но то, что Игорь ровно и качественно проводит весь сезон, включая плей-офф, – это факт, – сказал тренер вратарей, работавший с Шестеркиным в СКА.