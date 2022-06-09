Купер об игре на арене «Рейнджерс»: «Надо победить на выезде в какой-то момент любой серии. «Тампа» должна это сделать»

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Джон Купер поделился мыслями перед пятом матчем серии Кубка Стэнли против «Рейнджерс».

– Madison Square Garden по опросам не считался одной из самых сложных арен в НХЛ. Что изменилось в 2022 году?

– Хороший вопрос на самом деле. Думаю, что команда получает очень много энергии от болельщики. Публика здесь отличная.

Не зря Madison Square Garden называют самой известной ареной в мире. Это прекрасное место. Динамичный город.

Кажется, у «Рейнджерс» было некоторое несоответствие в статистике по победам и поражениям в играх на домашнем льду и на выезде.

Поэтому когда вы получаете преимущество домашнего льда и выигрываете все свои домашние игры, это хорошо для вас.

Но в любой серии в какой-то момент надо победить на выезде. И это то, что мы должны сделать. Нужно сфокусироваться на этом, – сказал главный тренер «Тампы».

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