Мишустин о новой арене для «Торпедо»: «5 млрд рублей будет выделено в течение 3 лет. Надеюсь, она займет достойное место в архитектурном ансамбле Нижнего Новгорода»

На строительство арены в Нижнем Новгороде в течение трех лет будет выделено 5 млрд рублей.

Средства зарезервированы в федеральном бюджете.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Нижегородской области Глебом Никитиным.

«Все необходимые федеральные средства на этот проект зарезервированы, выделены, это примерно 5 млрд рублей в течение трех лет», – сказал Мишустин.

Премьер-министр поздравил губернатора с началом работ по строительству арены и отметил, что тот «серьезно занимался» этой темой.

«Мне кажется, что жители это оценят по достоинству. Надеюсь, он [ледовый дворец] займет достойное место в архитектурном ансамбле Нижнего Новгорода.

Город у вас замечательный, со своим архитектурным наследием, регион преображается», – отметил Мишустин.

Сообщается, что он попросил Никитина взять строительство под личный контроль, чтобы оно совершалось в сроки и объект был введен в эксплуатацию до конца 2024 года.