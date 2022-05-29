Шестеркин выиграл 6-й подряд домашний матч в плей-офф и обновил рекорд «Рейнджерс»

выиграл 6-й подряд домашний матч в плей-офф и обновил рекорд .

Россиянин отразил 37 бросков из 39 в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:2, 3-3).

После поражения от «Питтсбурга» в стартовом матче серии первого раунда, Шестеркин одержал 6 побед в 6 матчах на арене Madison Square Garden.

Он установил новый рекорд клуба по числу домашних побед подряд в одном розыгрыше плей-офф.

Игорь превзошел Дэйва Керра (1940 год, победа в Кубке Стэнли), Эда Джакомина (1974), Стива Бейкера (1981) и (1994, победа в Кубке Стэнли) с сериями из 5 выигранных матчей.