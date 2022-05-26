Нюландер об удалении в овертайме игры с Канадой: «Соперник въехал в мои коньки. Очень тяжелое поражение»

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Вильям Нюландер прокомментировал свое удаление в овертайме матчи против Канады.

Сборная Швеции уступила канадцам (3:4 ОТ) в четвертьфинале ЧМ по хоккея, хотя выигрывала со счетом 3:0 после двух периодов.

«Очень тяжелое поражение. Мы хорошо начали, у нас были шансы, но мы ими не воспользовались.

Что касается удаления, то было ощущение, что соперник въезжает в мои коньки. Не знаю. Мы могли победить. Это тяжело принять», – сказал шведский форвард.

Нападающий «Торонто» присоединился к сборной Швеции по ходу ЧМ-2022 и набрал 5 (3+2) очков в трех играх.

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