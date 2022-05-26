У Швеции 3 турнира подряд нет медалей ЧМ по хоккею

Швеция завершила выступления на ЧМ по хоккею после поражения в четвертьфинале.

выигрывала 3:0 по ходу игры с командой Канады, но позволила сопернику отыграться в третьем периоде, а после чего проиграла в дополнительное время – 3:4.

Шведская команда осталась без медалей на третьем чемпионате мира подряд.

На прошлом турнире, где главным тренером также был Юхан Гарпенлов, сборная и вовсе не смогла выйти в плей-офф. А в 2019 году, как и сейчас, Швеция проиграла в четвертьфинале. В 2020 году турнир не состоялся из-за коронавируса.

До этого Швеция с тренером Рикардом Гренборгом победила на двух чемпионатах мира подряд – в 2017 и 2018 году.