Тренер «Калгари» Саттер о реакции на 0:3: «Сказал ребятам, что все равно победим. И мы чуть не сделали это, черт возьми. Просто так не сдаемся»

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Тренер «Калгари» сохраняет оптимизм при счете 1-3 в серии. 

«Флэймс» проиграли «Эдмонтону» (3:5) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-3). 

После первого периода «Калгари» уступал со счетом 0:3, но в третьем периоде сумел сравнять счет. 

«Думаю, что мы продемонстрировали большую решимость и стойкость. Они забили гол в пустые ворота (Якоб Маркстрем ошибся при игре за воротами – прим. Sports.ru) на первой минуте игры. Но в целом нам удался хороший первый период.

Я сказал об этом ребятам в перерыве и добавил, что сегодня мы все равно победим. И мы, черт возьми, чуть не сделали это. 

Просто так мы не сдаемся. Если они думали, что легко нас обыграют, то это не так. Мне нравится то, как мы играли. 

Я знаю, что мы сейчас в безвыходном положении. Но это значит лишь то, что если раньше мы должны были побеждать на выезде, то теперь должны побеждать дома», – сказал Дэррил Саттер

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