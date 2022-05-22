Даниил Тарасов: «Уверен, «Рубин» выберется из ямы, вернется в РПЛ и будет показывать тот футбол, который от него ждут»

Форвард «Ак Барса» Даниил Тарасов высказался касательно вылета «Рубина» из РПЛ.

В 30-м туре чемпионата казанцы проиграли «Уфе» (1:2). По итогам сезона команда тренера Леонида Слуцкого заняла 15-е место.

«Знаю, что с «Рубином» случилась такая неприятность. У команды тяжелое время. И болельщики клуба, и весь город из-за этого переживает. Но я уверен, что все вместе – с болельщиками, с руководством «Рубин» выберется из этой ямы, вернется в премьер-лигу и будет показывать тот футбол, который от него ждут.

В Казани все спортсмены дружат, поддерживают друг друга. У меня лично хорошие отношения с ребятами из волейбольного «Зенита-Казани». За их выступлениями более пристально слежу. Они молодцы», – сказал Тарасов.

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