38-летний Кит – 3-й среди самых возрастных защитников с 3+ очками в матче плей-офф НХЛ. Старше были Челиос и Лидстрем

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38-летний Данкан Кит – 3-й среди самых возрастных защитников с 3+ очками в матче плей-офф.

Канадец забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Калгари» (5:3, 1-1). 

Старше были Крис Челиос (40 лет 92 дня – 0+4 в матче с «Ванкувером» в 2002 году) и Никлас Лидстрем (39 лет 364 дня – 2+1 в матче с «Аризоной» в 2010 году и 39 лет 3 дня – 2+1 в матче с «Анахаймом» в 2009 году). 

38-летний Кит – самый возрастной игрок в истории «Эдмонтона» с голом в плей-офф. У него 1+2 во 2-м матче с «Калгари»

 

 

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