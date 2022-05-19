Алексей Бадюков: «Бренд «Сочи» узнаваем, хорошо продается. Некоторые продукты разлетаются по всей стране»

Теги Алексей Бадюков КХЛ Сочи Хоккей

Алексей Бадюков заявил об успешности бренда «Сочи».

«Несмотря на то, что «Сочи» не попал в плей-офф в этом сезоне, клуб неплохо поработал, особенно в маркетинговом плане. Это можно оценить положительно.

Жаль, что нас не было в плей-офф, сезон получился хороший – матчи Кубка Гагарина при полных трибунах в хорошей, конкурентной борьбе стали ярким окончанием сезона, оставили приятное впечатление.

У нас в маркетинговой сфере и пресс-службе работают профессиональные ребята. Бренд «Сочи» сегодня узнаваем, он хорошо продается. Некоторые продукты разлетаются буквально и в самом Сочи, и по всей стране.

Мы стараемся делать яркое шоу и корректировать работу, отталкиваясь от потребностей молодой аудитории.

Но здесь надо понимать, что спортивный результат тоже нужен для того, чтобы охватит эту часть зрителей.

Наша общая задача – сделать ровную лигу с наибольшим количеством хороших команд. Уверен, что на следующий сезон так и будет, у многих команд будут равные шансы», – сказал заместитель генерального директора по хоккейным операциям «Сочи».

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