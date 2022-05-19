Алексей Бадюков: «Бренд «Сочи» узнаваем, хорошо продается. Некоторые продукты разлетаются по всей стране»

заявил об успешности бренда «Сочи».

«Несмотря на то, что «Сочи» не попал в плей-офф в этом сезоне, клуб неплохо поработал, особенно в маркетинговом плане. Это можно оценить положительно.

Жаль, что нас не было в плей-офф, сезон получился хороший – матчи Кубка Гагарина при полных трибунах в хорошей, конкурентной борьбе стали ярким окончанием сезона, оставили приятное впечатление.

У нас в маркетинговой сфере и пресс-службе работают профессиональные ребята. Бренд «Сочи» сегодня узнаваем, он хорошо продается. Некоторые продукты разлетаются буквально и в самом Сочи, и по всей стране.

Мы стараемся делать яркое шоу и корректировать работу, отталкиваясь от потребностей молодой аудитории.

Но здесь надо понимать, что спортивный результат тоже нужен для того, чтобы охватит эту часть зрителей.

Наша общая задача – сделать ровную лигу с наибольшим количеством хороших команд. Уверен, что на следующий сезон так и будет, у многих команд будут равные шансы», – сказал заместитель генерального директора по хоккейным операциям .