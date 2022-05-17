Юрий Новиков: «Панарина сравниваю с Роналдиньо. Футбольный мир сходит с ума от техники бразильца, а хоккейный – россиянина»

сравнил с экс-футболистом Роналдиньо.

Форвард «Рейнджерс» стал автором решающей шайбы в овертайме седьмого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (4:3 ОТ, 4-3).

«Панарина я сравниваю с Роналдиньо. Футбольный мир сходит с ума от техники бразильца, а хоккейный – от техники россиянина.

Артемий никогда не боится брать инициативу на себя, отрабатывает свой контракт от и до.

Большой талант, который еще и много работает над собой», – сказал заслуженный тренер России.

Панарин и Шестеркин сделали Нью-Йорк счастливым: Игорь тащил все, Артемий – забил в овертайме