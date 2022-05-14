Кожевников о военном флаге в раздевалке Финляндии: «ИИХФ должна наказать за это. Разрешены только государственные флаги и знаки»

Александр Кожевников высказался о том, что в раздевалке Финляндии висит военный флаг.

В соответствии с законом Финляндии такой флаг используется штабом, войсками, подразделениями и кораблями Министерства обороны страны.

«В таком случае должна разбираться Международная федерация хоккея, потому что разрешены только государственные флаги и знаки, и как-то наказать за это.

Но игроки тут ни при чем. У Финляндии негодяйская федерация хоккея – что еще тут говорить. Негодяи сделали себе подарок, пусть радуются», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

В раздевалке Финляндии на ЧМ по хоккею 2022 висит военный флаг. В сборной сообщили, что он находится там 6 лет