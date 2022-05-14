В раздевалке Финляндии на ЧМ по хоккею 2022 висит военный флаг. В сборной сообщили, что он находится там 6 лет

вывесила военный флаг в раздевалке на ЧМ по хоккею 2022.

Он был замечен на видео, которое команда опубликовала перед началом турнира.

В соответствии с законом Финляндии такой флаг используется штабом, войсками, подразделениями и кораблями Министерства обороны.

Закон также предусматривает штрафы за незаконное использование флага президента или любого другого государственного флага страны.

«Один и тот же флаг висит в нашей раздевалке уже шесть лет. К нему относятся как к ценному флагу, и мы храним его должным образом. Во время празднований в раздевалке мы его снимаем, чтобы он не испачкался. Могу сказать, что правительство знало об этом.

Некоторые вещи и истории остаются внутри команды. Флаг находится здесь шесть лет, и раньше его уже фотографировали.

Пока мы не получали сообщений о том, что его нужно сменить. Конечно, мы будем действовать так, как того потребует ситуация», – сказал администратор сборной Финляндии Мику Кортелайнен.