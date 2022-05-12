«Металлург» – фаворит в борьбе за Жафярова. Магнитогорцы могут предложить игроку 2-летний контракт

Стали известны основные претенденты на подписание .

28-летний хоккеист в следующем сезоне будет выступать за клуб Восточной конференции, сообщает «Бизнес Online».

На нападающего претендуют три команды – , «Металлург» и «Ак Барс».

Ранее стало известно, что уфимский клуб не смог найти понимания с игроком по поводу длительности контракта.

В то же время магнитогорская команда может предложить Жафярову двухлетнее соглашение, что делает фаворитом в подписании игрока.

, в свою очередь, пока проявляет лишь общий интерес, а не предметный.

В последних двух регулярных чемпионатах КХЛ Жафяров набрал в общей сложности 106 (39+67) очков в 105 матчах.