«Металлург» – фаворит в борьбе за Жафярова. Магнитогорцы могут предложить игроку 2-летний контракт

Стали известны основные претенденты на подписание Дамира Жафярова.
28-летний хоккеист в следующем сезоне будет выступать за клуб Восточной конференции, сообщает «Бизнес Online».
На нападающего претендуют три команды – «Салават Юлаев», «Металлург» и «Ак Барс».
Ранее стало известно, что уфимский клуб не смог найти понимания с игроком по поводу длительности контракта.
В то же время магнитогорская команда может предложить Жафярову двухлетнее соглашение, что делает «Металлург» фаворитом в подписании игрока.
«Ак Барс», в свою очередь, пока проявляет лишь общий интерес, а не предметный.
В последних двух регулярных чемпионатах КХЛ Жафяров набрал в общей сложности 106 (39+67) очков в 105 матчах.