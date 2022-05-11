Драйзайтль забросил на 53-й и 56-й минутах и перевел пятый матч серии с «Лос-Анджелесом» в овертайм. «Эдмонтон» пропустил на 62-й минуте

спас в концовке 5-го матча с , но ненадолго.

Форвард «Ойлерс» сделал дубль на 53-й и 56-й минутах (первую шайбу забросил в меньшинстве) и позволил канадскому клубу отыграть отставание в 2 шайбы – 4:4 после 2:4.

В овертайме «Кингс» забросили уже на 2-й минуте (отличился ) и повели в серии со счетом 3-2 (5:4 ОТ в пятом матче).

Драйзайтль завершил матч 3 (2+1) очками, в серии у него 7 (5+2) баллов в 5 матчах. У Коннора Макдэвида сегодня тоже 3 (1+2) балла, в серии – 9 (2+7) очков.