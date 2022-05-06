Картер сбил Шестеркина с ног в концовке игры «Рейнджерс» и «Питтсбурга». Вратарь не сразу встал, но доиграл матч

Теги Питтсбург Рейнджерс Кубок Стэнли Джефф Картер Игорь Шестеркин Алексис Лафреньер Хоккей

Джефф Картер сбил с ног Игоря Шестеркина в концовке игры «Рейнджерс» и «Питтсбурга».

Клуб из Нью-Йорка сравнял счет в серии первого раунда Кубка Стэнли, добившись победы (5:2, 1-1). 

В концовке третьего периода форвард «Питтсбурга» Джефф Картер сбил с ног вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина.

Результатом этого стала массовая стычка. Россиянин какое-то время не мог подняться со льда, но в итоге доиграл матч без замены. 

Картер получил 2 минуты штрафа за атаку вратаря и еще 2 – за стычку с Алексисом Лафреньером

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