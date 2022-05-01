СКА продлил контракты с Цицюрой и Солянниковым

СКА объявил о заключении новых соглашений с двумя игроками.

Армейцы подписали новый 4-летний контракт с нападающим .

В 34 матчах минувшего чемпионата 22-летний форвард набрал 7 (3+4) очков. В 10 играх плей-офф-2022 на его счету одна голевая передача. Подробнее статистика Цицюры – здесь.

Также СКА подписал новый 2-летний контракт с защитником .

В 11 матчах минувшего чемпионата КХЛ 27-летний игрок сделал одну голевую передачу. В 10 играх плей-офф-2022 на его счету одна заброшенная шайба. Подробнее статистика Солянникова – здесь.