СКА продлил контракты с Цицюрой и Солянниковым

СКА объявил о заключении новых соглашений с двумя игроками.
Армейцы подписали новый 4-летний контракт с нападающим Владиславом Цицюрой.
В 34 матчах минувшего чемпионата КХЛ 22-летний форвард набрал 7 (3+4) очков. В 10 играх плей-офф-2022 на его счету одна голевая передача. Подробнее статистика Цицюры – здесь.
Также СКА подписал новый 2-летний контракт с защитником Георгием Солянниковым.
В 11 матчах минувшего чемпионата КХЛ 27-летний игрок сделал одну голевую передачу. В 10 играх плей-офф-2022 на его счету одна заброшенная шайба. Подробнее статистика Солянникова – здесь.