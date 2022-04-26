8 клубов на Востоке набрали по 100+ очков в сезоне. Это 1-й случай в истории НХЛ

8 клубов Восточной конференции набрали по 100+ очков – впервые в истории .

набрал 100-е очко в сезоне в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (3:4 Б).

Ранее эту отметку пересекли «Флорида» (120), «Каролина» (112), «Торонто» (111), (108), (106), «Бостон» (103) и (101).

Это первый случай в истории НХЛ, когда сразу 8 команд из одной конференции завершат сезон с трехзначным количеством очков. Ранее дважды было по 7, причем оба раза на Западе (2006/07 и 2009/10).

Все эти команды сыграют в плей-офф. «Флорида» уже обеспечила себе первый посев.