8 клубов на Востоке набрали по 100+ очков в сезоне. Это 1-й случай в истории НХЛ

Теги Питтсбург Рейнджерс Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида НХЛ рекорды Хоккей

8 клубов Восточной конференции набрали по 100+ очков – впервые в истории НХЛ.

«Вашингтон» набрал 100-е очко в сезоне в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (3:4 Б). 

Ранее эту отметку пересекли «Флорида» (120), «Каролина» (112), «Торонто» (111), «Рейнджерс» (108), «Тампа» (106), «Бостон» (103) и «Питтсбург» (101). 

Это первый случай в истории НХЛ, когда сразу 8 команд из одной конференции завершат сезон с трехзначным количеством очков. Ранее дважды было по 7, причем оба раза на Западе (2006/07 и 2009/10). 

Все эти команды сыграют в плей-офф. «Флорида» уже обеспечила себе первый посев. 

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