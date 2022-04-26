Лучший игрок сезона NCAA Маккей подписал контракт с фарм-клубом «Торонто» в АХЛ. 24-летний вратарь пропустит 6 месяцев из-за допинга

Лучший игрок сезона NCAA Драйден Маккей подписал контракт с фармом .

Соглашение рассчитано на 2 года и вступит в силу, начиная с сезона-2022/23.

24-летний голкипер университета штата Миннесота (Манкато) дошел до финала национального чемпионата вместе с командой. В 43 матчах на его счету 38 побед при 93,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,31.

Он стал первым вратарем за 21 год, получившим приз Хоби Бейкера, вручаемый лучшему игроку студенческого чемпионата. В 2001 году награда была вручена Райану Миллеру.

Маккей также установил рекорд студенческого хоккея по общему числу шатаутов за карьеру (34), побив рекорд Миллера (26). По общему числу побед в NCAA (112) Маккей занимает 2-е место, уступая только Марти Турко (126).

Недавно стало известно, что американец пропустит 6 месяцев из-за нарушения антидопинговых правил. В пробе вратаря было обнаружено вещество остарин, которое позволяет добиваться прироста мышечной массы и потери подкожного жира.

Маккей заявил, что принимал препарат по совету тренера из-за его противовирусных свойств, чтобы снизить вероятность заражения COVID-19.