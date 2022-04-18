Шарыченков о том, почему не ведет соцсети: «Это может отвлекать от хоккея. Sports.ru редкий раз посмотрю, что в мире спорта творится»

Александр Шарыченков объяснил, почему не ведет социальные сети.
– Получали ли вы много положительных комментариев о вашей работе?
– Я не такой уж медийный человек. Все знают, что у меня нет соцсетей. Меня никто не отвлекал и ничего не писал. Никаких восторженных криков о себе не слышал.
– Почему вы не ведете соцсети?
– Это может отвлекать от хоккея, на мой взгляд. У нас же есть и пресс-служба.
Мы неплохую работу провели в этом сезоне с болельщиками, по республике поездили. Посмотрели, как там относятся к хоккею. Для меня соцсети – это не так важно. Я предпочитаю живое общение или просто поговорить по телефону.
Телевизор мы редко смотрим. В процессе общения друг о друга больше узнаем, чем из соцсетей. Может, я и не прав, но просто это не для меня.
Сайты тоже не посещаю. Редкий раз Sports.ru посмотрю, что в мире спорта творится. Но в целом не уделяю этому всему много времени.
– А чему уделяете?
– Провожу максимальное количество времени с семьей. Сыну – три года. Он растет, развивается, ходит в садик, шалит.
– Много времени уделяете именно воспитанию ребенка?
– В любом случае ребенка нужно направлять. Но мешать ему особо не надо. Тем самым он себя зажмет и закомплексует.
– Когда он чуть подрастет, какие-то ограничения будут от вас? В плане того же интернета.
– Будут не ограничения, а скорее рекомендации. И посмотрим, как он с ними справится, – сказал вратарь «Салават Юлаева» в интервью «Бизнес Online».