СКА проиграл ЦСКА пятую серию плей-офф подряд

СКА в пятый раз подряд проиграл ЦСКА серию в плей-офф.
Московская команда обыграла питерцев в седьмом матче (3:0) финала Западной конференции и одержала победу в серии – 4-3.
Это поражение стало для СКА пятым подряд от ЦСКА в розыгрышах Кубка Гагарина.
Статистика предыдущих встреч команд в плей-офф выглядит так:
Сезон-2015/16: поражение СКА со счетом 0-4 в серии;
Сезон-2017/18: поражение со счетом 2-4 в серии;
Сезон-2018/19: поражение со счетом 3-4 в серии;
Сезон-2020/21: поражение со счетом 2-4 в серии;
Сезон-2021/22: поражение со счетом 3-4 в серии.