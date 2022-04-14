СКА проиграл ЦСКА пятую серию плей-офф подряд

СКА в пятый раз подряд проиграл серию в плей-офф.

Московская команда обыграла питерцев в седьмом матче (3:0) финала Западной конференции и одержала победу в серии – 4-3.

Это поражение стало для пятым подряд от ЦСКА в розыгрышах Кубка Гагарина.

Статистика предыдущих встреч команд в плей-офф выглядит так:

Сезон-2015/16: поражение СКА со счетом 0-4 в серии;

Сезон-2017/18: поражение со счетом 2-4 в серии;

Сезон-2018/19: поражение со счетом 3-4 в серии;

Сезон-2020/21: поражение со счетом 2-4 в серии;

Сезон-2021/22: поражение со счетом 3-4 в серии.

СКА не выходит в финал Кубка Гагарина с 2017 года