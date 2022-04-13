Гаджи Гаджиев: «У футбола в России нет равных. Популярность можно оценить по числу зрителей, обсуждению в прессе»

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Гаджи Гаджиев присоединился к дискуссии о популярности футбола и хоккея в России.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что хоккей – спорт номер один в стране, а почетный президент РФС выступил с противоположной точкой зрения.

– Как мы оцениваем популярность того или иного вида спорта? По числу зрителей не только на стадионах, но и по тем, кто смотрит трансляции матчей.

Также я думаю, что популярность вида спорта можно оценивать по обсуждению в прессе. Мне кажется, что здесь у футбола в России нет равных.

– Смотрите ли вы хоккей?

– Я смотрел его еще во времена Петрова, Харламова. Сейчас я хоккей не смотрю, – сказал бывший тренер клубов РПЛ.

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