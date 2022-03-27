Майоров о совместном турнире КХЛ и НХЛ: «Какой интерес у североамериканского зрителя к российским командам? Раньше канадцы шли посмотреть на Харламова, Третьяка»

высказался на тему возможного турнира КХЛ и .

– Возможны в перспективе турниры, которые КХЛ и НХЛ будет проводить совместно без участия ИИХФ?

– В настоящее время это будет очень трудно сделать. У обеих лиг очень плотные календари.

Ну куда там впихивать еще какие-то международные матчи? Особенно это касается НХЛ, где выступает 32 клуба.

Да и какой интерес у нынешнего североамериканского зрителя к российским командам? Раньше-то канадцы шли посмотреть на Харламова, на Третьяка… Для них это были игроки из другого мира.

А сейчас все наши лучшие игроки выступают за океаном. На сегодняшний день их там более семидесяти человек.

Примерно пятьдесят стабильно играют в основных составах своих клубов. Есть и звезды первой величины, которых знает весь мир.

Поэтому КХЛ удивить заокеанского зрителя особо нечем, – заявил двукратный олимпийский чемпион.