Бойков о «Северстали»: «Команда-феномен этого сезона. У Разина будут варианты развития карьеры, ему предстоит непростое решение»

назвал «Северсталь» командой-феноменом этого сезона КХЛ.

– Если говорить о , то это команда-феномен этого сезона. Может быть, не по итоговому результату, но по командному строительству и качеству игры. Поэтому плотная борьба с «Динамо» на протяжении всех семи матчей, а также лидерство в серии на старте – и по счету, и по игре – не случайность, а закономерность.

– В чем феномен «Северстали»?

– В Череповце с бюджетом ниже среднего удалось создать характерную, амбициозную, играющую команду. В уникальной роли выступил , объединивший функиции генерального менеджера и главного тренера. На мой взгляд, успех состоялся на обеих позициях – и в комплектовании, и в организации игры.

– В чем игровые особенности этой «Северстали»?

– Отметил бы четыре критерия, по которым команда, на мой взгляд, подбиралась и создавалась. Это – понимание игры, катание, нереализованные амбиции и обучаемость. Было видно, что в этом сезоне в Череповце шел творческий процесс, команда не только работала, но и росла, и получала удовольствие от своего прогресса. Это важнейший момент.

Кстати, где-то в интернете накануне прочитал, что «Северсталь» якобы показывала примитивный хоккей. Странная оценка, ведь игра команды была построена на контроле шайбы, на большом объеме передач, который был характерен для Разина-игрока. О каком примитивизме речь?

– Что ждет «Северсталь» дальше?

– Думаю, у Андрея Разина появятся определенные варианты развития карьеры. Мы видим тенденции времени – специалисты, которые готовы эффективно работать с минимальными бюджетами, будут востребованы. В том числе большими клубами, которые, наверное, в нынешних реалиях где-то попросят чуть затянуть пояса.

На мой взгляд, Разину предстоит принять непростое решение. С одной стороны не в каждом клубе он получит те полномочия и тот комфорт, которые есть в «Северстали». С другой стороны у каждого профессионала есть амбиции, желание расти. Интересно, каким будет выбор Разина, – сказал эксперт .