Журова о желании россиян из НХЛ получить убежище в Америке: «В СССР не было так принципиально, как сейчас. Они не смогут легко вернуться в Россию»

Светлана Журова считает, что у всех российских игроков НХЛ есть виды на жительство в Америке.

Ранее появилась информация о том, что некоторые хоккеисты связывались с иммиграционными юристами, чтобы обсудить процесс подачи заявления на убежище или вид на жительство в Северной Америке.

«Очень сложная тема, на самом деле. В СССР игроки убегали, просили убежище в США и хотели там остаться. был первым, кто официально с разрешением и без смены гражданства выехал в Штаты. А до этого все убегали и самое удивительное, почти все вернулись обратно. Конечно, все забыли, что они уезжали и приняли их обратно. Мы же такая страна, которая принимает назад.

Нынешние же российские хоккеисты из живут уже давно в Америке и для некоторых вопрос, где они дольше прожили. Может, они торопятся с просьбой убежища и сменой гражданства. Если они будут понимать, что это на годы и их русскими там не считают, как и они себя, тогда, наверное, стоит. Они, видимо, боятся, что на них наложат санкции и чего-то похожее.

Не хочу никого называть предателем из них в случае принятия такого решения. Они не участвуют в военных действиях, чтобы их так называть. Но я бы не хотела быть на их месте и не торопилась бы с решением, если их только не обязывают. В этом случае они не смогут легко вернуться в Россию. Почему? Все будут попринципиальнее в такое непростое время. В СССР не было даже так принципиально, как будет сейчас. Потому что тогда это был прорыв, возможности, а сейчас и в России можно деньги заработать в хоккее и играть для наших болельщиков.

Низкое развитие и конкуренция в КХЛ? Значит, наша задача – развивать лигу, делать условия и предлагать энхаэловцам играть у нас. Если откажутся, то другой вопрос. Можно сделать лучше и тогда у наших заокеанских игроков не будет такого принципиального выбора.

Возможно, в этой ситуации в Штатах могут попросить после BLM признаться, что ты не русский публично и пройти через такое унижение. Не знаю, что даже может последовать в отношении наших игроков. Поэтому, проходя через смену гражданства или просьбы убежища, не факт, что не последуют дальнейшие требования. И возможен список как с допингом: дорожные карты, признания и т. д. На самом деле, думаю, что у них у всех есть виды на жительства и никто их не будет гнать оттуда», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.