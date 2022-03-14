Сергей Федотов: «Варламов не сильнее Кюмпера. Если обмен Семена и произойдет, то точно не в «Колорадо»

Сергей Федотов считает, что Семен Варламов не сильнее Дарси Кюмпера.

– За океаном часто говорят о возможном обмене . А как вы считаете, нужно ли обменивать Варли? Сорокин в целом уже тянет на роль первого номера и не нуждается в прямом конкуренте.

– Я не совсем понимаю природу появления этих слухов. С одной стороны, можно говорить о том, что руководство «Айлендерс» определилось с голкипером, который займет место первого номера клуба в ближайшем будущем – это . При этом не будем забывать, что в контракте Варламова есть пункт о запрете на обмен без его согласия. Возможно, сейчас Семен уже определился с неким списком команд, в которых он был бы не прочь оказаться.

Если верить слухам, то огромный интерес к Варламову проявляет , но, как я понимаю, он не горит желанием ехать туда. Что касается его потенциального перехода в , то у меня нет уверенности, что он необходим этой команде. К тому же совсем недавно контракт с клубом продлил Павел Францоуз, который является бэкапом Дарси Кюмпера.

Кюмпер, на мой взгляд, выглядит вполне неплохо. Конечно, его нельзя причислить к вратарям калибра Андрея Василевского или Игоря Шестеркина, которых можно назвать элитой, но он хорош. Думаю, если обмен Варламова и произойдет, то точно не в «Колорадо». На бумаге это красивая история – Семен может вернуться в клуб, в составе которого он выступал много лет. Но я не верю, что Джо Сакик решит нарушить вратарскую химию в своей команде. На мой взгляд, Семен Варламов не сильнее Дарси Кюмпера, – сказал комментатор и бывший скаут сборной России.