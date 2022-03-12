Котканиеми близок к подписанию 8-летнего контракта с «Каролиной»

в ближайшее время может подписать долгосрочный контракт с «Каролиной».

Стороны близки к подписанию соглашения на восемь лет.

Журналист Энди Стриклэнд написал, что среднегодовая зарплата финского нападающего может составить 4,25 или 4,5 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард набрал 23 (11+12) очка в 54 матчах регулярного чемпионата .

Напомним, что Котканиеми перешел в «Каролину» в результате оффер-шита «Монреалю» в 2021 году. По текущему контракту зарплата игрока составляет 6,1 миллиона долларов.