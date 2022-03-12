Стэмкос о «Тампе»: «Сейчас у нас небольшой спад, но поводов для паники нет. Мы знаем, что делать»

считает, что у нет причин для паники.

В последних двух матчах на выезде команда уступила «Виннипегу» и «Калгари» с общим счетом 5:11. «Лайтнинг» впервые в сезоне 2 раза подряд проиграли в основное время.

«Все команды проходят через это. Уже прошло 50 игр в сезоне, и это первый раз, когда мы дважды подряд проиграли в основное время. Это хорошо. Команды постоянно проходят через сложные испытания.

Сейчас у нас небольшой спад. Мы исправим это, на данный момент процесс важнее результата. Мы знаем, что делать. Это просто небольшие проблемы в течение сезона.

Нет поводов для паники. Такое бывало не раз, даже в чемпионских сезонах. Просто надо учиться на ошибках и работать еще лучше», – сказал капитан «молний».