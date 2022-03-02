Андрей Зубарев: «Лямся – один из лучших тренеров, которые мне попадались. Нравится, какой он командный, спортивный психолог»

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Андрей Зубарев назвал Томи Лямся одним из лучших тренеров в своей карьере.

– Вы первый сезон работаете с Томи Ламся. Какой он тренер? Для части болельщиков и журналистов он до сих остается непонятой фигурой.

– Я не был с ним знаком. Но я очень удивлен им как тренером. Это, наверное, один из лучших тренеров, который попадался мне на хоккейном пути.

Во-первых, у него европейский менталитет, когда он может с тобой нормально поговорить как с человеком. О бытовых вещах, которые никак не касаются спорта. В наши далекие времена это чуждо было.

Плюс – это мое субъективное личное мнение – мне нравится, какой он командный, спортивный психолог. Какие правильные вещи он говорит. Первое время я удивлялся. Я думал: «Серьезно, он это говорит?». Потому что я это в голове понимал, но это же нужно донести до общественности.

Он хорошие вещи говорит, что игроку остается 10 процентов только додумать самому, в голове информацию переварить. Мне это нравится.

Плюс весь тренерский штаб – все ребята поигравшие, добившиеся спортивных вершин. Очень приятно находиться в их компании. У нас идет нормальное человеческое общение.

Мы понимаем, что у нас есть уважение, что это тренеры, что они нас старше. Но ты можешь всегда открыто обо всем поговорить, что доставляет определенные удобства, когда есть взаимоуважение.  

– При этом Ламся практически не играл на профессиональном уровне. Это вообще важно для хоккеистов?

– Слушайте, но он же меня не учит кататься. Мы сейчас с вами сидим и смотрим, как дети занимаются. И что тренер учит их кататься.

Мне такой не нужен. Ты приходишь в первую команду и должен уметь все. Тебя только должны направить, как и что делать.

Поэтому мне без разницы – играл он или нет. Если честно, я даже не знаю. Это вы мне об этом говорите. Я просто вижу, что он может дать профессиональным игрокам.  

– Ламса – финн. Но «Салават» играет не в финский хоккей в классическом его понимании. Какой вообще хоккей ставит Ламся, в чем его философия, система?

– Грубо говоря, не дать сопернику владеть шайбой, быстро отобрать и перейти в атаку. И защитники должны поддерживать нападающих, – заявил защитник «Салавата Юлаева» в интервью «Бизнес Online».

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