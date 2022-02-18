Семенов заменил Галиева в 1-м звене сборной России с Шипачевым и Чибисовым на раскатке перед полуфиналом со Швецией

Форвард Кирилл Семенов заменил Станислава Галиева в 1-м звене с и на раскатке сборной России перед полуфиналом со Швецией.

Форвард Сергей Андронов вернулся к тренировкам, занятие пропустил защитник Артем Минулин.

Вратари: Федотов, Билялов;

Белые: Никишин – Нестеров, Семенов – Шипачев – Чибисов;

Красные: Яковлев – Елесин, Гусев – Ткачев – Грицюк;

Синие: Телегин – Войнов, Слепышев – Карнаухов – Воронков;

Зеленые: Шарипзянов, Плотников – Андронов – Григоренко, Каюмов.

Матч со Швецией начнется в 16:10 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.