Семенов заменил Галиева в 1-м звене сборной России с Шипачевым и Чибисовым на раскатке перед полуфиналом со Швецией

Форвард Кирилл Семенов заменил Станислава Галиева в 1-м звене с Вадимом Шипачевым и Андреем Чибисовым на раскатке сборной России перед полуфиналом Олимпиады со Швецией.
Форвард Сергей Андронов вернулся к тренировкам, занятие пропустил защитник Артем Минулин.
Вратари: Федотов, Билялов;
Белые: Никишин – Нестеров, Семенов – Шипачев – Чибисов;
Красные: Яковлев – Елесин, Гусев – Ткачев – Грицюк;
Синие: Телегин – Войнов, Слепышев – Карнаухов – Воронков;
Зеленые: Шарипзянов, Плотников – Андронов – Григоренко, Каюмов.
Матч со Швецией начнется в 16:10 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.