Семенов заменил Галиева в 1-м звене сборной России с Шипачевым и Чибисовым на раскатке перед полуфиналом со Швецией

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Форвард Кирилл Семенов заменил Станислава Галиева в 1-м звене с Вадимом Шипачевым и Андреем Чибисовым на раскатке сборной России перед полуфиналом Олимпиады со Швецией. 

Форвард Сергей Андронов вернулся к тренировкам, занятие пропустил защитник Артем Минулин.

Вратари: Федотов, Билялов;

Белые: Никишин – Нестеров, Семенов – Шипачев – Чибисов;

Красные: Яковлев – Елесин, Гусев – Ткачев – Грицюк;

Синие: Телегин – Войнов, Слепышев – Карнаухов – Воронков;

Зеленые: Шарипзянов, Плотников – Андронов – Григоренко, Каюмов.

Матч со Швецией начнется в 16:10 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию

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