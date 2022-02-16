«Турнир на паузе». «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком», «Локомотив» победил «Северсталь»

В Казани завершается «Турнир на паузе», в котором принимают участие четыре клуба КХЛ.

«Турнир на паузе»

«Локомотив» – «Северсталь» – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

1:0 – 1 Шалунов (Марченко, Козун)

2:0 – 11 Коршков (Красковский)

2:1 – 12 Корбит (Подшивалов, Агапов)

2:2 – 33 Вовченко (Стенквист)

3:2 – 36 Коршков (Полунин, Осипов)

4:2 – 44 Тесанов

5:2 – 60 Коршков (Полунин)

«Ак Барс» – «Нефтехимик» – 19:00

Положение команд: «Локомотив» – 4 (3), «Ак Барс» – 3 (2), «Северсталь» – 3 (3), «Нефтехимик» – 2 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.