Калинин об Олимпиаде-2018: «Моя золотая медаль ничем не хуже, чем у Кросби или кого-то еще. Без разницы вообще, кто там был, кто не был»

Форвард «Трактора» вспомнил о победе на Олимпиаде-2018 в и своем удалении в концовке финального матча с Германией (4:3).

– Наверняка, когда играли, параллельно смотрели, что в финале нас ждут либо шведы, либо канадцы. Когда попались немцы, о чем подумали? Может быть, что будет легкая победа?

– Ну да, мы смотрели и игры, и сетку. Примерно считали: «Наверное, канадцы. Нет, наверное, шведы». А потом, когда немцы всех обыграли, мы подумали, что есть такой хороший шанс победить. Наверное, где-то недооценили. Плюс излишняя ответственность, что мы должны выиграть обязательно, что это немцы, мы их там должны на одном коньке обыграть. Все ждали от нас победы. Где-то мы переволновались.

Немцы же вышли победителями: они и так провели отличный турнир, превзошли ожидания, им в принципе терять было нечего. Ну выиграют золото – молодцы, проиграют – второе место тоже отлично. С их стороны, наверное, было немного попроще настраиваться на игру.

– За две минуты до конца основного времени при счете 2:3 ты удалился. О чем думал, когда ехал на скамейку штрафников?

– Не знаю, было ли в том моменте удаление, его даже не показали – не уверен, что за такое нарушение должны удалять в последние минуты финала Олимпиады. Когда только свистнули, я понял, что меня удаляют, сидел на борту, был в шоке. Я не ждал такого, чувствовал взгляд тренера на себе, что подвел.

Потом, когда уже поехал, было пусто внутри – понимал, что редко такие матчи вытаскивают на таком уровне. Когда Гусь забил, конечно, почувствовал облегчение.

– В России принято считать, что олимпийское золото 2018 года какое-то не такое, ненастоящее. Что бы ты ответил людям, которые так считают?

– Лично мне такие вещи никто не говорил, но если бы пришлось отвечать людям, сказал бы: моя золотая медаль ничем не хуже, чем у Кросби или кого-то там еще.

Я счастлив, что был в той сборной. Мне без разницы вообще, кто там был, кто там не был, – не наши проблемы, что кто-то не приехал. Мы сумели собрать команду в тех условиях, кто не сумел – их проблемы, – сказал Калинин.

Четыре года назад Россия победила на Олимпиаде без НХЛ. Почему золото нас не успокоило и не сделало лучше?